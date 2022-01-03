القبض على شخص بحوزته 50 ألف قرص منشط جنسي بالساحل

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على شخص بحوزته 50 ألف قرص منشط جنسي و880 قرصًا مخدرًا بمنطقة الساحل محافظة القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته 880 قرص مخدر - 50,000 قرص منشط - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الإتجار، والهاتفـين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.