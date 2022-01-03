الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص بحوزته 50 ألف قرص منشط جنسي بالساحل

قرص منشط
قرص منشط

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على شخص بحوزته 50 ألف قرص منشط جنسي و880 قرصًا مخدرًا بمنطقة الساحل محافظة القاهرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم  حال استقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته 880  قرص مخدر - 50,000 قرص منشط - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الإتجار، والهاتفـين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة القبض علي شخص قسم شرطة الساحل ضبط احد الأشخاص ضباط مباحث القاهرة

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