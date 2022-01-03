الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاشتراطات الخاصة بسفر المعتمرين

رحلات العمرة
رحلات العمرة

كشفت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة عن الاشتراطات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، فقد اشترطت أن يتم قبل سفر المعتمر تلقى جرعات اللقاح المعتمدة بمـا فيهـا الجرعة التعزيزية لمن مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشق من وزارة الصحة.

كما اشترطت أن يحصل المعتمر على شهادة صحية صادرة من وزارة الصـحة تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR ) قبل سفره بمدة لا تزيد على  72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قيمة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، ويتم ذلك وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة.

كما يقوم المعتمر بالتوقيع على إقرار بكافة الاشتراطات الصحية المطبقة سواء داخل البلاد أو بالمملكة العربية السعودية، ويشمل هذا الإقرار البيانات التفصيلية للمعتمر، وذلك حتى يسمح لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.

أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل عودته إلى مصر فيقوم المعتمر بإجراء تحليل (PCR ) قبل سفره إلى مصـر بـ72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وستتحمل غرفة شركات السياحة تكلفة إجراء التحاليل نيابة عن الشركة  السياحية المنفذة لبرنامج العمرة..

كما تضمنت الاشتراطات الخاصة بالمعتمر عند وبعد وصوله إلى المنافذ المصرية بضرورة  إجراء المعتمر اختبار ‏ فيروس كورونا عند الوصول إلى المنافذ المصرية، من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصـحة والسكان والمتواجدة بمنطقة الحجر الصحى في هذه المنافذ، على أن تتحمل الشركات السياحية المنفذة لبرنامج العمرة تكلفة هذا الاختبار.

مناسك العمرة السعودية المعتمرين المعتمرين المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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