«الشبورة» تُغلق طريق «شبرا - بنها» الحر فى الاتجاهين

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ، عن غلق طريق “شبرا - بنها” الحر في الاتجاهين؛ بسبب الشبورة الكثيفة التى تحجب الرؤية على الطريق.

وغطت شبورة مائية، صباح اليوم الإثنين، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة- الإسكندرية" و"شبرا– بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالبت مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.