فتح طريق «القطامية - العين السخنة» بعد زوال «الشبورة»

فتحت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، طريق “القطامية - العين السخنة”، بعد زوال الشبورة المائية التي تسببت في حجب الرؤية عن سائقي السيارات أعلى الطريق، وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات الأمنية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق “القطامية - العين السخنة” في الاتجاهين؛ بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، لتفادي وقوع حوادث الطريق حفاظا على سلامة الجميع، وفى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الجهات المختصة بضرورة اتخاذ سبل الجيطة والحذر أثناء موجة الطقس السئ.

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها، فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة والتأكد من غلق الأبواب جيدًا، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

وأوضحت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

وشددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.