الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه فى الدرب الأحمر.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد على، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه في الدرب الأحمر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، و محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن ذهب المتهمين من الأول للرابع إلى محل عمل المجنى عليه الأول حال تواجد المجنى عليهما الثانية والثالثة كموظفين لدى المجني عليه الأول، مهددين إياهم وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية والبيضاء، وقيدوا أيديهم وكمموا أفواههم، فتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومتهم، وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم.

كما قام المتهمين بإجبار المتهم الأول على أخد بصمة إبهام على  مستندات مثبتة لديهم " إيصالات أمانة"، بأن استغلوا تواجدهم بمكان الحادث وإشهار الأسلحة النارية والبيضاء لإجبار المجني عليه على التوقيع على المستندات على النحو المبين بالتحقيقات.


كما أحرز المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وذخائر تستخدم في الأسلحة المضبوطة.

وشهد المجني عليه الأول، أن المتهمين ترددوا عليه بحجة شراء بعض الأدوات المنزلية، و فوجىء  بقيام المتهمين بإشهار الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه ووجه الموظفين مهددين إياهم، وقام المتهمين بتكبيلهم، وسرقة المبالغ والمنقولات الخاصة بهم، كما أجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وشهد رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة، بأن قام المتهمين بسرقة المجني عليهم بالإكراه، بأن توجهوا لمحل عمله وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه العاملين وتمكنوا من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات، كما أجبروا المجني عليه الأول على التوقيع على إيصالات أمانة.

المستشار محمد احمد علي محاكمة 6 متهمين الدرب الاحمر جنايات القاهرة محكمة

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