السعودية.. القبض على شخص بحوزته أكثر من 40 ألف قرص مخدر

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على رجل سعودي الجنسية بحوزته أكثر من 40 ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يوم الأحد، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته 41000 قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة الوجه.

وأفاد بأن المادة المخدرة كانت مخبأة بطريقة سرية في مركبة الموقوف.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة يشهد تسارعًا عاليًا في الارتفاع.

وقال العبدالعالي- في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا- إن "موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".

وأضاف أن "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

يأتى ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعاف وتسجيل حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.