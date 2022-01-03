الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صينى: قناة السويس هى شريان الحياة الرئيسى للتجارة البحرية العالمية

قناة السويس
قناة السويس

احتفت وكالة شينخوا الصينية بالارتفاع الكبير في عائدات قناة السويس هذا العام، موكدة على أن قناة السويس هي شريان الحياة الرئيسي للتجارة البحرية العالمية لأنها تسمح للسفن بالسفر بين أوروبا وجنوب آسيا دون الإبحار حول أفريقيا، وبالتالي تقليل مسافة الرحلة البحرية بين أوروبا والهند بنحو 7000 كيلومتر.

كما يمر حوالي 12 في المائة من حجم التجارة العالمية عبر القناة الاصطناعية، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أمس الأحد، إن إيرادات قناة السويس  بلغت 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وهي الأعلى في تاريخ القناة.

وأضاف ربيع، في بيان له، أن الممر المائي سجل أيضًا أكبر صافي حمولات سنوية بلغت 1.27 مليار طن في عام 2021، مقارنة بـ 1.17 مليار طن في عام 2020، بزيادة قدرها 8.5 في المائة.

وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس خلال عام 2021 حققت زيادة ملحوظة بلغت 12.8 في المائة، مشيرا إلى أن إيرادات القناة سجلت 5.6 مليار دولار في عام 2020.

كما مرت 20.694 سفينة عبر كلا الاتجاهين للقناة، مقارنة بعبور 18.830 سفينة عام 2020، بزيادة قدرها 10٪.

وتابع: "أن السجلات تعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الأزمات الناجمة عن جائحة كوفيد -19".

وفي نوفمبر 2021، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها ستزيد الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة بنسبة ستة بالمائة اعتبارًا من فبراير 2022.

يأتي هذا فيما أشاد  موقع "ميدل أيست أون لاين" البريطاني بالارتفاع الكبير في عائدات قناة السويس، معتبرا أن قناة السويس حققت قفزة "تاريخية" في العائدات، مؤكدا على أن قناة السويس تتجاوز حادثة "ايفر جيفن".

وكالة شينخوا الصينية قناة السويس عائدات قناة السويس السفر بين أوروبا وجنوب آسيا اخبار السفينة الجانحة

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