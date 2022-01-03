موقع عالمى يؤكد: مصر من أشهر وجهات السفر فى 2022

قال موقع “أميكوهوبس” العالمي إن مصر من وجهات السفر الأكثر شهرة في عام 2022، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن العاصمة المصرية “القاهرة” زادت بنسبة 388% مقارنة بعام 2019، قبل تفشي وباء كورونا.

وتابع الموقع: أن القاهرة مدينة ساحرة، كما يمكن الاستمتاع بأهرامات الجيزة التي ستأسرك ببنيتها الضخمة، وكذلك أهرامات دهشور، أوالمشي لمسافات طويلة في شوارع القاهرة ومشاهدة مساجدها الغامضة.

وجهات أخرى

كما رشح الموقع "سالت ليك سيتي" عاصمة ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الموقع إنها تتمتع بتعدد الأماكن الممكن زيارتها، ووصف الموقع سالت بيك سيتي بأنها بوابة لأماكن مثل بارك سيتي، واحدة من أفضل وجهات التزلج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مهرجان صن دانس السينمائي.

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ورشح الموقع أيضا “دبي” حيث الفخامة والغموض، ومن أهم معالم الجذب السياحي في دبي، برج خليفة حيث يبلغ ارتفاعه 828 مترًا (مما يجعله أطول ناطحة سحاب في العالم)، بالإضافة إلى جزره الاصطناعية وفنادقة الفخمة كما توجد أحياء تاريخية ومسجد جميرا (مفتوح للسياحة) والأسواق التقليدية.

غواياكيل - إكوادور

وفقا للموقع: من المعروف أن أمريكا اللاتينية لديها أماكن غير عادية مذهلة للزيارة، ولكن غواياكيل من أهم وأشهر الأماكن حيث الأناقة البالغة.

وفي سياق منفصل، تصدرت مصر قائمة أفضل الاكتشافات الأثرية لعام 2021 بثلاث اكتشافات أثرية في قائمة صحيفة بيزنس انسايدر الأمريكية ذائعة الصيت.

حيث رشحت الصحيفة الأمريكية المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر وسلال الفاكهة التي يعود عمرها لأكثر من 2400 عام والمومياء ذات اللسان الذهبي وتفاصيل الكشف عن مومياء أمنحتب الأول، في قائمتها لأهم الاكتشافات الأثرية 2021.

سلال فواكه عمرها 2400 عام

في أغسطس 2021، تم العثور على سلال من الفاكهة عمرها 2400 عام وتحديدا تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، كما تم العثور أيضا على المئات من المشغولات الخزفية القديمة والكنوز البرونزية والقطع الأثرية وأواني الخزف اليوناني تحت سطح البحر في مدينة “هرقليون” في مدينة الإسكندرية.