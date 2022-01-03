أنباء عن استهداف قاعدة زليكان التركية شمالى العراق بأكثر من 10 صواريخ

أفادت أنباء مساء الأحد، بتعرض قاعدة تركية في محافظة نينوي الواقعة شمالي العراق، إلى قصف صاروخي.

وقال موقع "عراق نيوز" نقلا عن مصادره، إن "معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية ثكنة لها، التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل، تعرض إلى قصف بخمسة صواريخ من نوع غراند"، بحسب المعلومات الأولية.

فيما ذكرت شبكة روسيا اليوم، أن قاعدة (زليكان) العسكرية التركية استهدفها 13 صاروخا، فيما لم تتوفر معلومات بشأن الخسائر الناتجة عن القصف.

وكان قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي، أكد في وقت سابق اليوم الاحد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل ولم تسجل أي خروقات أو تهديد للبلاد، مشيرا إلى ان منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة.

وقال السعدي: إن "الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل ضمن القدرات المتيسرة من منظومة كشف راداري، وحتى الآن لم تسجل خروقات أو تهديد جوي يستهدف سماء العراق".

وأضاف، أن "أي حركة لأي طائرة في الأجواء العراقية لا تتم الا بموافقة السلطات العراقية وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي"، لافتا إلى أنه "حتى طيران التحالف الجوي لا يتم إلا بموافقة اصولية".

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى، أعلن أمس السبت، أن القوات القتالية التابعة للتحالف الدولى أكملت انسحابها بشكل كامل من العراق.

وقال الخفاجى - فى تصريح لـ (واع): "إن من بقي على الأراضى العراقية فقط هم الخبراء من الاستراتيجيين والأمنيين والفنيين، وبأعداد ليست كبيرة".

وأكد أن انسحاب قوات التحالف الدولى لن يؤثر على الفعاليات الأمنية في العراق، لأنهم لم يشاركوا بأى عمليات أمنية نفذتها القوات العراقية ضد الإرهاب.

كما اعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمى، الأربعاء الماضي، استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولى، خارج العراق.