المغرب يسجل 4 وفيات و1357 إصابة جديدة بـ«كورونا» في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة و1357 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 966.777 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14855.

وأشارت إلى أنه قد تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 550 حالة، ليصل التعافي إلى 941.558، لافتة إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8.504 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 9.908.102 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكانت وزارة الصحة المغربية أفادت في بيان سابق اليوم، بتلقي 3 ملايين و5 آلاف و363 شخصا، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، فيما تلقى الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و560 ألفا و942 شخصا، في حين بلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح 22 مليونا و934 ألفا و272 شخصا حتى اليوم.

من جهته أكد وزير الصحة المغربي آيت الطالب، في حوارة مع صحيفة "هسبريس" المغربية، نشر اليوم، أن الوضعية الوبائية في المملكة مقلقة للغاية بسبب الغموض الذي يسود متحور «أوميكرون» سريع الانتشار.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المعطيات المتوفرة حاليا حول «أوميكرون» غير كافية، ولم نتمكن بعد من معرفة ما إذا كان يسبب مضاعفات على المديين المتوسط والطويل، وفق قوله، متوقعا أن تشهد المملكة الأيام المقبلة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد المنظومة الصحية التي تعرضت للإنهاك طيلة مواجهتها للفيروس.

كما شدد المسؤول الحكومي على دعوة المواطنين إلى الإقبال على مراكز التلقيح، من أجل الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، وقدم تفسيرًا لتقليص المدة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى أربعة أشهر بدل 6.