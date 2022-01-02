الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بعد ألم دام 13 عامًا».. مي عز الدين تكشف موعد إجرائها لعملية المرارة

مي عز الدين
مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين عن دخولها غرفة العمليات بعد أيام قليلة، بأحد المستشفيات الخاصة وذلك لإجراء عملية جراحية خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وتخضع عزالدين لعملية المرارة وذلك بعدما عانت منها منذ سنوات عديدة قاربت على الـ 13 عامًا، منذ أواخر 2009، وذلك بعدما انتهت من تصوير فيلم "عمر وسلمي" في جزئه الثاني، والذي لاقى حالة نجاح كبيرة وقتها.

واستقرت الفنانة مي عز الدين، على خوض العملية الجراحية خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تعود بعدها إلى منزلها مباشرة لتتلقى العلاج بشكل يومي وفقًا لتعليمات الأطباء.

مؤخرًا، نشرت مي عز الدين عبر ستورى حسابها على “إنستجرام” تفاصيل حالتها المرضية وقالت: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله"، موضحة: "أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع طول الليل، يارب بكره متستاهلش العملية".

آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "خيط حرير" والمسلسل من بطولتها بصحبة كلا من محمود عبد المغنى ونيقولا معوض وسوسن بدر، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمى، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

الفنانة مي عزالدين مي عزالدين إصابة مي عز الدين بكريزة مرارة الفنانة مى عز الدين الحالة الصحية للفنانة مي عز الدين ذكرى ميلاد مي عز الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

رئيس هيئة المحطات النووية: الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بـ«مفاعل الضبعة» فى النصف الثانى من العام الجارى

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية