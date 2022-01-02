«بعد ألم دام 13 عامًا».. مي عز الدين تكشف موعد إجرائها لعملية المرارة

كشفت الفنانة مي عز الدين عن دخولها غرفة العمليات بعد أيام قليلة، بأحد المستشفيات الخاصة وذلك لإجراء عملية جراحية خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وتخضع عزالدين لعملية المرارة وذلك بعدما عانت منها منذ سنوات عديدة قاربت على الـ 13 عامًا، منذ أواخر 2009، وذلك بعدما انتهت من تصوير فيلم "عمر وسلمي" في جزئه الثاني، والذي لاقى حالة نجاح كبيرة وقتها.

واستقرت الفنانة مي عز الدين، على خوض العملية الجراحية خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تعود بعدها إلى منزلها مباشرة لتتلقى العلاج بشكل يومي وفقًا لتعليمات الأطباء.

مؤخرًا، نشرت مي عز الدين عبر ستورى حسابها على “إنستجرام” تفاصيل حالتها المرضية وقالت: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله"، موضحة: "أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع طول الليل، يارب بكره متستاهلش العملية".

آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "خيط حرير" والمسلسل من بطولتها بصحبة كلا من محمود عبد المغنى ونيقولا معوض وسوسن بدر، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمى، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.