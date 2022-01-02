الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استيلاء بعض الأشخاص على مستندات ومحررات رسمية من نقابة التشكيليين

نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التشكيليين، عن عدم استقبال الأعضاء فى الفترة المسائية، اليوم الأحد، لتهجم بعض الأشخاص على الموظفين بالنقابة صباح اليوم، والاستيلاء على بعض المستندات والمحررات الرسمية، وإتلاف بعض الأوراق الرسمية.

مهندسة ميرفت مرسي، مقررة لجنة الإسكان والمشروعات، أكدت أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وأنه صدر قرار بفصلها هي و10 من المجلس، وتقدمت بقضية ضد قرارها، نظرًا لكون النقيبة محتكرة السلطة بشكل سيء.

"الدستور" تواصل مع نقيبة التشكيليين صفية القباني، مؤكدة أنها تفتتح معرضًا عن أعمال الفنان الراحل محمد الطحان، ومن ثم ستعاود الاتصال.

فى الوقت ذاته، نشرت النقابة بيانًا بصدور حكم برفض شكلى للدعوى المقامة من المستقيلين من النقابة بأي حق فى التمسك بصفة لهما في مباشرة أي إجراء قانوني، بعد زوال صفتيهما النقابية المهنية مثل الاجتماعات فى كافيتريا النقابة.

نقابة الفنانين التشكيليين أصدرت بيانًا عام 2013 بتوقيعات للمطالبة بتغيير المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، وأشار البيان إلى أنه تقدم أكثر من 100 عضو لعقد جمعية عمومية طارئة طبقًا لقانون النقابة، لكن النقيب منع إجراء الجمعية، كما قرر وزير الثقافة، الانحياز له وقام بإلغاء حجز قاعة المجلس الأعلى للثقافة المعدة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فقررنا عقدها في مقر نقابة التشكيليين بدار الأوبرا الإثنين 30 ديسمبر الماضي.

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الدكتوره صفية القباني ميرفت مرسي نقابة التشكيليين أخبار مجلس النواب نقيب التشكيليين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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