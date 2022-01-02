الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 سنوات مشدد لعامل بمصحة إدمان في الشرقية لحيازته هيروين

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عامل بمصحة إدمان بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لإدانته بحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا بوقائع القضية رقم 19496 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق تفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية ومعلومات عن قيام " فوزي م ف م " 25 عاما عامل بمصحة إدمان مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة.

عثر بحوزة المتهم وفقا للتحريات أثناء ضبطه على 43 لفافة من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

كانت النيابة العامة قد إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق وأحالته لمحكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

المؤبد لسائق قتل ابنته لشكه في سلوكها بالحوامدية

شركات ألمانية ترحب بمقترح تصنيف استثمارات الغاز على أنها صديقة للبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية