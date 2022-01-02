5 سنوات مشدد لعامل بمصحة إدمان في الشرقية لحيازته هيروين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عامل بمصحة إدمان بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لإدانته بحيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

كان مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا بوقائع القضية رقم 19496 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق تفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية ومعلومات عن قيام " فوزي م ف م " 25 عاما عامل بمصحة إدمان مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة.

عثر بحوزة المتهم وفقا للتحريات أثناء ضبطه على 43 لفافة من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

كانت النيابة العامة قد إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق وأحالته لمحكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.