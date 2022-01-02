الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الليلة.. مروان حامد ضيف «قصر السينما» في ذكرى رحيل والده

مروان حامد
مروان حامد

يستضيف قصر السينما، الأحد، ندوة المخرج مروان حامد بعنوان "فيلسوف السينما المصرية" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للكاتب الكبير وحيد حامد.

يدير اللقاء الناقد الفني طارق الشناوي في الثامنة مساءً، ويقام اللقاء ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بحضور المخرج مروان حامد الذي سيتحدث عن رحلة والده ومشواره الروائي الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من المؤلفات التي ناقشت العديد من قضايا المجتمع وجسد معاناته.

يعقب الندوة عرض لفيلم عمارة يعقوبيان سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج مروان حامد وبطولة عادل إمام، نورالشريف، سمية الخشاب، إسعاد يونس، هند صبرى، خالد الصاوى، وباسم سمرة. 

مَن هو مروان حامد؟

مروان حامد هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد وزينب سويدان، تمكن في بداياته من إخراج الفيلم القصير لي لي ثم كانت الخطوة الأهم في مشواره في 2006 بإخراج فيلم عمارة يعقوبيان بطولة نخبة من الفنانين على رأسهم عادل إمام، كذلك شارك في إخراج مسلسل لحظات حرجة، كما قام بإخراج كليب "نقول إيه" للفنان عمرو دياب.

وكـ ثاني فيلم له قام بإخراج فيلم إبراهيم الأبيض 2009 بطولة أحمد السقا ومحمود عبدالعزيز وهند صبري وعمرو واكد، ثم حقق المعادلة الأصعب في تاريخ السينما المصرية بإخراجه الفيل الأزرق عن رواية أحمد مراد، تلك المعادلة التي أسعدت الجمهور وأبهرت النقاد، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ولبلبة وخالد الصاوي ونيللي كريم ونخبة من الفنانين.

قصر السينما نجل الكاتب الكبير الراحل مروان وحيد حامد وحيد حامد مروان وحيد حامد

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وائل لطفي

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