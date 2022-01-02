الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كيفية استخدام تطبيق منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

كيفية استخدام تطبيق منتدى شباب العالم 2022 ننشره في هذا التقرير، حيث دشن القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم، تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمنتدى، والذي يعد بمثابة منصة تجمع بين المشاركين بفعالياته.

 منتدى شباب العالم 2022

ويتكون التطبيق من عدة خانات، حيث بإمكانك وضع ملاحظات و معرفة رعاة المنتدى وأيضا يحتوي على الاجندة التي تبدأ من 8 يناير  وتنهي يوم 13 يناير، حيث تتضمن ورش و فاعليات مختلفة في قاعات المنتدى بشرم الشيخ، ويسهل التطبيق التواصل بين المشاركين والحاضرين.

كيفية استخدام تطبيق منتدى شباب العالم 2022

ويمكن تحميل تطبيق World Youth Forum عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي، وتقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول إلى التطبيق من وضع الاسم والرقم السري أو من خلال فيس بوك او gmail.

وينطلق المنتدى، فى شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، وانطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

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يتناول منتدى شباب العالم ثلاثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

منتدى شباب العالم يعلن إرسال دعوات المشاركين عبر البريد المصرى

تأجيل محاكمة طبيب قتل زوجته بالدقهلية لـ4 يناير لسماع المرافعة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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