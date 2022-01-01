منتدى شباب العالم يعلن إرسال دعوات المشاركين عبر البريد المصرى

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن أنه سيتم إرسال الكثير من البطاقات البريدية إلى جميع المشاركين الذين تم قبولهم في هذا العام 2022، عبر البريد المصري، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنتدى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان قد نشر منتدى شباب العالم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو ترويجيًا حول العام الجديد 2022.

وقال المنتدى: «محظوظ من سيبدأ عامه مع منتدى شباب العالم، إنه سحر الحظ لعام 2022.. وأول علاج لهذا العام.. استخدمه جيدًا.. عام جديد سعيد.. بالفعل العودة معًا».

حددت إدارة منتدى شباب العالم، خلال مؤتمر صحفي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، موعد انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، والذي من المقرر أن تقام فعالياته بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.