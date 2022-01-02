الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالمرج

عاطلين
عاطلين

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقة "توك توك" ملكه.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه "التوك توك" بحجة توصيلهما لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما في الشارع أشهرا في وجه المجنى عليه سلاحًا أبيض لإجباره على ترك "التوك توك"، لكن المجني عليه قاومهما فطعنوه وفرَّا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة "التوك التوك" الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

حبس المرج سائق قتل توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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