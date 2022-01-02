الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعداد المعلمين

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توافرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد كشف عن وجود عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن سد العجز يتطلب توفير اعتمادات مالية قدرها 9 مليارات جنيه.

وتأتى تلك الأزمة بعد فسخ وزارة التعليم التعاقد مع 36 ألف معلم كان قد تم التعاقد معهم قبل سنوات، ليعيد مجلس النواب طرح إمكانية إعادة الـ36 ألف معلم مجددا لسد العجز فى المدارس.

كما كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد الأزمة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، وفق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعمالا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة فى هذا الصدد.

مدبولي رئيس الوزراء معلمين عجز التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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