أدهم نابلسي ومسلسل أنا وهي يتصدران الأكثر بحثا في «جوجل» اليوم

تصدر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي اهتمامات المصريين، اليوم الأحد، 2 يناير 2022، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث جوجل.

وحل مسلسل أنا وهي ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاء قوس قزح ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها المصريون.

- أدهم نابلسي يؤم المصلين

ظهر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في فيديو جديد متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يؤم بالمصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد، وتم تداول الفيديو مصحوبًا بتعليق من قام بتصويره، حيث كتب: "آخر شي توقعت اكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي"، واختلفت الآراء حول الفيديو، حيث عبر البعض عن دهشتهم من التحول المفاجئ في حياة أدهم، والبعض الآخر عبروا عن دعمهم لقراره بعد اعتزاله الفن.

وأثار أدهم نابلسي جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، حيث أشار إلى أنه "كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله".

وحذف الفنان أدهم نابلسى، كل فيديوهاته من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن، وهو ما أثار ضجة كبيرة، إذ قال في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

- مسلسل أنا وهي يتصدر "ترند جوجل"

تصدر مسلسل أنا وهي تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له أمس والذى شهدت عديد من المفاجآت، وتدور أحداث مسلسل أنا وهي في إطار كوميدي، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال الدراما.

العمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

- قوس قزح في سوهاج

تابع الأهالى بمحافظة سوهاج ظاهرة حدوث " قوس قزح" في سماء المحافظة ، وذلك على خلفية هطول أمطار على أجزاء كبيرة من المحافظة، بداية من طما شمالا وحتى البلينا جنوبا وتعد هذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها قوس قزح بالمحافظة، الأمر الذي لفت أنظار الأهالى سواء من النوافذ أو الشرفات أو من خلال تواجدهم على الأرض.

ومن جانبه قال أحمد عبد البديع مسؤول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم والذى قام بتصوير الفيديو، كنت جالسا أنا وأولادى نراقب هطول الأمطار من النافذة وفى لحظات ظهر قوس قزح في السماء فقمنا بتصويره وهذه أول مرة نشاهد تلك الظاهرة بالمحافظة، وأطفالي كانوا سعداء جدا بظهوره في السماء، حيث قالوا أننا حصلت على معلومات عنه في الكتب الدراسية وشاهدناها عبر شاشات التلفزيون وأول مرة نشاهدها على الطبيعة كظاهرة كونية في محافظة سوهاج.