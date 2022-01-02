الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبيل جلسة بالبرلمان الليبي غدا.. رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يلتقي مستشار الأمن القومي

عماد السايح
عماد السايح

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف.

وأفادت بوابة الوسط الليبي، اليوم، أن الطرفين بحثا تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وتطرق الاجتماع الذي عقده الطرفان في ديوان مجلس المفوضية اليوم الأحد، مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.

وبحسب البيان، ثمن بوشناف الجهود التي بذلتها المفوضية العليا في التحضير لهذه الانتخابات، مجددًا دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما استعرض الاجتماع  جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، «في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة».

واتفق الطرفان على أن «جملة التحديات القانونية والموضوعية» هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعيين الجميع لـ «التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات».

يأتي اللقاء، قبيل جلسة للبرلمان الليبي غدا الإثنين في طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية بعد تأجيلها وأيضا للاستماع إلى احاطة من السايح.

كان دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، أمس السبت، الأعضاء إلى جلسة رسمية للبرلمان الإثنين المقبل، في مدينة طبرق.

و ستخصص الجلسة بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان الليبي للاستماع لإحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إلى جانب أعضائها حول سير العملية الانتخابية.

ومن جهتها، تواصل لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، لقاءات مع جميع الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، حتى يتسنى لها إعداد خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.

تفاصيل الم تحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين العليا الانتخابات السايح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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