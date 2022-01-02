الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: منتدى شباب العالم حدث عالمي يعكس اهتمام السيسي بالشباب

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل، وجسر للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من مختلف دول العالم.

وأضاف قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يهتم بصفة خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

وأكد عضو مجلس النواب أن المنتدى حدث عالمي وفريد من نوعه، وجسر للتواصل بين الشباب، ما يعطي صانع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب، مشيرا إلى أن الشباب دائما ما يحمل أفكارا وإبداعات جديدة، خاصة بعدما اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى باعتباره منصة دولية.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

النائب علاء حمدي قريطم مجلس النواب لجنة الصناعة منتدى شباب العالم شرم الشيخ القيادة السياسية

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