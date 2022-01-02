أفكار هدايا تجعلك تفوز بقلب برج «القوس»

من المحتمل أنك تعرف شخصًا واحدًا على الأقل من برج القوس، وهو على الأرجح شخص مميز، فأنت تعرف الكثير عن هذه العلامة النارية المجانية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين قد لا يعرفون شيئًا عندما يتعلق الأمر بالإشارات، فإن الحصول على الهدية المثالية يمكن أن يكون الحبيب أو الصديق أو القريب مهمة مرهقة للغاية.

ورصد تقرير لموقع “ fustany”، أفكار هدايا ستجعلك تفوز بقلب برج القوس الذي يصعب إرضاؤه

هدية المغامرة

مواليد برج القوس يحبون المغامرة، ويمكنك الذهاب في نزهة في مكان جديد، أو ركوب منطاد هوائي، أو القيام برحلة نهرية، إذا لم يكن من الممكن أن تشاركهم المغامرة، يمكنك ببساطة شرائهم أي شيء متعلق بالمغامرة مثل الأمتعة اللطيفة أو زوج جديد من أحذية المشي لمسافات طويلة أو حقيبة الظهر، يمكن أن تمنحهم ألعاب الطاولة مغامرة ذهنية.

هدية القراءة

عادة ما يكون مواليد بجر القوي حريصون علي القراءة، ويمكنك الحصول على كتاب سفر أو كتاب به عمل فني فريد أيضًا، ولماذا لا تفكر في دعوتهم إلى مناقشة إصدار كتاب في بعض المكتبات الشهيرة؟.. أشياء مثل الإشارات المرجعية ودفاتر الملاحظات والأشياء الثابتة الأخرى التي قد يكون لها تصميم رائع ستسرق أيضًا قلب رفيقك، لذا ضع في اعتبارك منحهم واحدة.

الغذاء

ولا يجب أن يكون المطعم فاخرًا على الإطلاق، كل ما تحتاجه هو التأكد من أنه يتمتع بجو لطيف ، وأشخاص مفعمين بالحيوية وطعام رائع، وهذه واحدة من أفضل الهدايا التي يمكن أن يتلقاها القوس على الإطلاق ، خاصة إذا كنت تأخذها إلى مكان ما لتجربة بعض المأكولات الجديدة.

أعتني بهم

في حين أنهم قد يظهرون هالة من الثقة، إلا أنهم يحبون بعمق ويساعدون دائمًا شخصًا ما، وهذا يعني أنهم يعطون الكثير من أنفسهم للعالم لدرجة أنهم يكادون يتجاهلون الاعتناء بأنفسهم سيقدرون ذلك كثيرًا، إذا وجدوا شخصًا يفعل ذلك من أجلهم أو بعبارة أخرى: يعتني بهم.

بطاقات الهدايا

ولأنهم دائمًا ما يبحثون دائمًا عن المعاني في كل شيء يحصلون عليه، فإن بطاقة الهدايا هي شيء يتوقعون أن يصاحب أي هدية يتلقونها، وبقدر ما قد يبدو تافهًا، فإن البطاقة التي تحتوي على بعض الكلمات الحلوة الدافئة ستذيب قلب القوس.