الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار هدايا تجعلك تفوز بقلب برج «القوس»

أفكار هدايا برج القوس
أفكار هدايا برج القوس

من المحتمل أنك تعرف شخصًا واحدًا على الأقل من برج القوس، وهو على الأرجح شخص مميز، فأنت تعرف الكثير عن هذه العلامة النارية المجانية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين قد لا يعرفون شيئًا عندما يتعلق الأمر بالإشارات، فإن الحصول على الهدية المثالية يمكن أن يكون الحبيب أو الصديق أو القريب مهمة مرهقة للغاية.

ورصد تقرير لموقع “ fustany”، أفكار هدايا ستجعلك تفوز بقلب برج القوس الذي يصعب إرضاؤه

هدية المغامرة

مواليد برج القوس يحبون المغامرة، ويمكنك الذهاب في نزهة في مكان جديد، أو ركوب منطاد هوائي، أو القيام  برحلة نهرية، إذا لم يكن من الممكن أن تشاركهم المغامرة، يمكنك ببساطة شرائهم أي شيء متعلق بالمغامرة مثل الأمتعة اللطيفة أو زوج جديد من أحذية المشي لمسافات طويلة أو حقيبة الظهر، يمكن أن تمنحهم ألعاب الطاولة مغامرة ذهنية.

هدية القراءة

عادة ما يكون  مواليد بجر القوي حريصون علي القراءة، ويمكنك الحصول على كتاب سفر أو كتاب به عمل فني فريد  أيضًا، ولماذا لا تفكر في دعوتهم إلى مناقشة إصدار كتاب في بعض المكتبات الشهيرة؟.. أشياء مثل الإشارات المرجعية ودفاتر الملاحظات والأشياء الثابتة الأخرى التي قد يكون لها تصميم رائع ستسرق أيضًا قلب رفيقك، لذا ضع في اعتبارك منحهم واحدة.

الغذاء

ولا يجب أن يكون المطعم فاخرًا على الإطلاق، كل ما تحتاجه هو التأكد من أنه يتمتع بجو لطيف ، وأشخاص مفعمين بالحيوية وطعام رائع، وهذه واحدة من أفضل الهدايا التي يمكن أن يتلقاها القوس على الإطلاق ، خاصة إذا كنت تأخذها إلى مكان ما لتجربة بعض المأكولات الجديدة.

 أعتني بهم

في حين أنهم قد يظهرون هالة من الثقة، إلا أنهم يحبون بعمق ويساعدون دائمًا شخصًا ما، وهذا يعني أنهم يعطون الكثير من أنفسهم للعالم لدرجة أنهم يكادون يتجاهلون الاعتناء بأنفسهم سيقدرون ذلك كثيرًا، إذا وجدوا شخصًا يفعل ذلك من أجلهم أو بعبارة أخرى: يعتني بهم.

 بطاقات الهدايا 

ولأنهم دائمًا ما يبحثون دائمًا عن المعاني في كل شيء يحصلون عليه، فإن بطاقة الهدايا هي شيء يتوقعون أن يصاحب أي هدية يتلقونها، وبقدر ما قد يبدو تافهًا، فإن البطاقة التي تحتوي على بعض الكلمات الحلوة الدافئة ستذيب قلب القوس.

برج القوس شخص مميز هدية المغامرة المنحى الهدية المثالية الحبيب أو الصديق أو القريب يتعلق الأمر بالإشارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

رابط تسجيل لقاح كورونا والفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في مصر

إلغاء إجازة نصف العام الدراسي؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية

سلاح الجو الإسرائيلى يقصف مواقع بغزة

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس