«الآثار» تنفى غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة

نفى مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة جراء الأمطار التي شهدتها مصر أمس، مؤكدًا أن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما.

وأضاف عثمان، أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لم يمسها أي ضرر جراء مياه الأمطار، وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية أولًا بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد مؤمن عثمان، جميع وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الحرص والدقة قبل نشر أية أخبار مثل هذه الشائعة، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد أكد أن جميع أجهزة جنوب سيناء والمدن السياحية والمناطق التابعة لها تعمل على تطهير مخرات السيول في كل من نويبع وطابا ودهب ورأس سدر وسانت كاترين، وذلك لعدم تعرض تلك المدن والعمل بالمعدات الثقيلة والكاسحات لفتح أي طرق قد تغلقها السيول وتوزيع سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه في الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.