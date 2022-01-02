سلاح الجو الإسرائيلى يقصف مواقع بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وموقعًا آخر في جباليا شمال مدينة غزة.



ولم يبلغ عن وجود إصابات في صفوف الفلسطينيين هناك حتى الآن.



وذكرت القناة الـ 13 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في القطاع، ردًا على إطلاق صاروخين صباح السبت تجاه شواطئ جوش دان غرب تل أبيب.



وقالت صحيفة (معاريف) العبرية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في منطقتي خان يونس وجباليا، ردا على إطلاق نار من قطاع غزة على جوش دان في الصباح.



وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية ذكرت - في وقت سابق - أن قادة التجمعات اليهودية بالقرب من قطاع غزة تلقوا إخطارًا بأن الجيش الإسرائيلي سيرد على سقوط الصاروخين قبالة ساحل تل أبيب صباح اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق ، أن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها: "في الوقت الذي يحتفل به شعبنا الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد المجيدة، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الارهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مرورا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب، والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه.