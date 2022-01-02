ضبط ٨٠ طن كبريت خام مجهولة المصدر فى حملة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، حملات تموينية على الأسواق بمدينة وادى النطرون أسفرت عن ضبط:- مصنع أسمدة زراعية يقوم باستخدام مواد خام بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر وتشمل الآتى ٨٠ طن كبريت خام، و١٢٠٠ شيكارة كبريت ناعم زنة الواحدة ٤٠ كجم، ١٠٠٠ كجم مادة خام أكسيد ماغنسيوم، ٦٥٠ شيكارة سلفات ماغنسيوم زنة الواحدة ٢٥ كجم.

كما تم ضبط ٧٠ طن أتربة مخلوطة بالماء يقوم المصنع باستخدامها في التصنيع ٢٠٠ برواز معدني بمصنع حدايد يعمل دون سجل صناعي.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بناحية أبو حمص قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها لإعاده بيعها مره أخرى لتحقيق ربح غير مشروع وتم تحميل الكمية والتحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونا.

كما تم تنفيذ حملة على الأسواق بمركزي "شبراخيت - كوم حمادة" أسفرت عن ضبط:- أحد الأشخاص قام بتجميع سلع تموينية مدعمة بغرض التربح من إعادة بيعها في السوق السوداء وتم ضبط ٩٦٠ كجم سكر تمويني ٤٥٦ زجاجة زيت تمويني، ٢٧٦ علبة جبنة تموينية، ومصنع لتصنيع الجبن يعمل دون سجل صناعي وتم التحفظ على كمية قدرها ٥٠٠٠ كجم ملح طعام دون فواتير دالة على مصدرها.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع أعلاف الدواجن يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على كمية ٥٠٠٠ كجم أعلاف دواجن مجهولة المصدر، و٤٠ كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٧٠ عبوة منظفات صناعية منتهية الصلاحية، و٨ عبوات زيت طبيعي منتهية الصلاحية وكذلك ٤ عبوات دهان منتهية الصلاحية في أحد محلات بيع العطارة، و ٤٠٠ كيس ملح طعام مجهول المصدر.

كما قامت الحملة بضبط إسطوانة غاز تستخدم في أحد المحلات العامة المخصصة للاستخدام المنزلي فقط، وتم تحرير ٥ محاضر عرض لحوم مكشوفة، و١٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، و ٦ محاضر لتجار تموينيين لغلق محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.