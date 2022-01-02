فقدان شخصين بحرائق الغابات في كولورادو الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم، عن فقد شخصان على الأقل بعد حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من البلدات في ولاية كولورادو الأمريكية حيث أتت على أحياء بكاملها.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» قالت المتحدثة باسم مكتب مقاطعة بولدر لإدارة الطوارئ جنيفر تشرتشل: «نعتقد أن شخصين فقدا»، مؤكدة أن ليس لديها معلومات أخرى عن المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيل الجمعة إن عدم تسبب الحرائق بخسائر بشرية كبيرة "أعجوبة" نظرا لسرعة انتشارها.

ودفعت حرائق الغابات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في ولاية كولورادو بغرب الولايات المتحدة في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال مكتب مدير أمن بولدر كاونتي بالولاية في تغريدة على تويتر، إن نحو 30 ألف ساكن اضطروا للفرار من منازلهم في لويسفيل وسوبيريور.

وقال مدير الأمن جو بيل لوسائل إعلام محلية، إن سلسلة من الحرائق الصغيرة تسببت في حريق أكثر خطورة بفعل الرياح.

وهناك مخاوف من تعرض المئات من المساكن وغيرها من الشركات للتدمير وهناك تقارير عن إصابة ستة أشخاص.