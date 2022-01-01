أكاديمية الفنون تعلن إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرها العلمى 2022

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عن إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرها العلمي الدولي لعام 2022، والذي يقام ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو – ICESCOO) القاهرة كعاصمة للثقافة.

تستهدف فلسفة المؤتمر إبراز ملامح الثقافة المصرية وريادتها في مجالات الإبداع الفني والأدبي وجميع الصناعات الثقافية التي شكلت الثقافة الحديثة والمعاصرة مع إظهار عمقها التاريخي وجذورها الممتدة لآلاف السنين.

يفتح المؤتمر مجالًا واسعًا للمشاركة في كل المجالات الإبداعية التي تدرس سواء في أكاديمية الفنون أو في المعاهد والكليات المتخصصة في مصر وخارجها مثل: النقد الأدبي، والسينما، والمسرح، والباليه، والرقص الحديث، والفنون التشكيلية، والموسيقى العربية، والموسيقى الغربية، والفنون الشعبية، والنقد الفني، والفنون والآداب الموجهة للطفل.