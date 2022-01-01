الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أكاديمية الفنون تعلن إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرها العلمى 2022

دكتورة غادة جبارة
دكتورة غادة جبارة

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عن إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمرها العلمي الدولي لعام 2022، والذي يقام ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو – ICESCOO) القاهرة كعاصمة للثقافة.

تستهدف فلسفة المؤتمر إبراز ملامح الثقافة المصرية وريادتها في مجالات الإبداع الفني والأدبي وجميع الصناعات الثقافية التي شكلت الثقافة الحديثة والمعاصرة مع إظهار عمقها التاريخي وجذورها الممتدة لآلاف السنين. 

يفتح المؤتمر مجالًا واسعًا للمشاركة في كل المجالات الإبداعية التي تدرس سواء في أكاديمية الفنون أو في المعاهد والكليات المتخصصة في مصر وخارجها مثل: النقد الأدبي، والسينما، والمسرح، والباليه، والرقص الحديث، والفنون التشكيلية، والموسيقى العربية، والموسيقى الغربية، والفنون الشعبية، والنقد الفني، والفنون والآداب الموجهة للطفل.

أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة مؤتمر أكاديمية الفنون منظمة الإيسسكو القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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