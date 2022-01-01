«تطبيق الأدنى للأجور» الأبرز.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:



تحتفظ محافظة القاهرة بأكبر عدد للسكان داخل مصر بين جميع محافظات الجمهورية، بما يتجاوز 10 ملايين نسمة وفقًا لآخر تحديث للساعة السكانية أعلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3671539

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان على مستوى الجمهورية لعام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك رغم الزيادة المطردة التى شهدها عدد السكان فى الداخل بجميع محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/3671561

دخل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من أول شهر يناير الجاري، بواقع 2400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والذي ينفذ لأول مرة بشكل إلزامي لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بناءً على نتائج اجتماعات المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

https://www.dostor.org/3671624

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تبنى الدولة خطة استراتيجية لتعزيز نصيب مصر من مياه الشرب بتكلفة إجمالية قدرها 134 مليار جنيه لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون م3/ يوم خلال الفترة بين عامى 2020- 2050، مضيفة أن الاستراتيجية مقسمة إلى 6 خطط خمسية تغطى إنشاء محطات تحلية بطاقة إجمالية 2.866 مليون م3/ يوم بـ9 محافظات، هى: مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، كفرالشيخ والبحيرة.

https://www.dostor.org/3672051

شهدت حركة الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا نموًا بنسبة 66.6%، لتصل إلى حدود 7.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3672097

قال الدكتور جمال صيام مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن الزراعة العضوية تعد نظام شامل لإدارة المزرعة وإنتاج الغذاء، يجمع بين أفضل الممارسات البيئية، وأعلى مستوى من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق معدلات عالية في معايير رعاية الحيوان، موضحا أنها طريقة إنتاج تتماشى مع تفضيل بعض المستهلكين للمنتجات المنتجة باستخدام المواد والعمليات الطبيعية.

https://www.dostor.org/3672106