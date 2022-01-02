أبرزها المحشي والبط.. أشهر أكلات الطقس البارد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس السيء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتلجأ الأمهات إلى المطبخ لتجهيز «المحمر والمشمر» من أجل الشعور بالتدفئة إيمانا منهم بأن «الأكل بيولد حرارة»، لذا نرصد في السطور التالية أشهر أكلات الطقس البارد.

المحشي والبط

تعتبر وجبة المحشي والبط، من الوجبات الشهيرة لدى الأمهات خلال الطقس البارد، حيث تنوع الأم المصرية في حشو الخضار بدءا من الفلفل حتى ورق العنب والكرنب، فهي من الوجبات المحببة لدي الكثيرين.



شوربة عدس



لا مفر من طبق شوربة العدس خلال فصل الشتاء، فبمجرد هطول الأمطار تجد هذا الطبق الشهير على مائدة الغداء، فهو يساهم في تدفئة الجسم بشكل كبير خلال أيام الطقس البارد، فالبعض يضيف الشعرية وآخرين يكتفون بالعدس فقط.

طبق كشري



يعتبر الكشري من الأكلات المفضلة والشهيرة ليس بفصل الشتاء فقط بل كل الأوقات، ولكن وفقا لمنيو الأمهات المصرية، فطبق الكشري بكل مكوناته يساعد في تدفئة الجسم خلال أوقات الطقس البارد.

طبق فتة كوارع

يعتبر طبق الفتة من الأطباق الشهيرة والمدرجة على قائمة طعام الأم المصرية، حيث يمد الجسم بالطاقة نظرا لوجود البروتين والمتمثل في اللحم والكوارع، والتدفئة من خلال تناول الشوربة التي تساهم في تقوية العظام.

حمص الشام

كوب من حمص الشام خلال هذه الأيام كفيل برفع درجة حرارة جسمك بشكل كبير، فهو من المشروبات الشهيرة خلال أيام الطقس البارد، لذا فهو اختيار جيد لتدفئة جسمك، مع قليل من الليمون والتوابل الشهية.

طبق البليلة

يعد طبق البليلة من الأطباق التي تساهم في تدفئة جسمك، فهو من الأصناف التي لابد وأن تمر عليك خلال فصل الشتاء وخاصة أوقات الطقس البارد، فضلا عن فوائد القمح للقلب والجسم بشكل كبير.