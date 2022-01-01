أبطال وصنّاع حكاية «تُقلها دهب»: فكرة فريدة لتكريم بطلات مصر

نجحت حكاية «تُقلها دهب»، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «إلا أنا»، فى جذب الجمهورين المصرى والعربى على حد سواء، وتمكنت من حجز مكان متقدم على قوائم «التريند» بمواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لفكرتها الفريدة القائمة على عرض قصص بطلات مصر المتوجات بميداليات أوليمبية وفى بطولات كأس العالم. وتسلط حكاية "تُقلها دهب" الضوء على البطولات التى حققها ٣ من بنات مصر، وكيف نجحن بالإصرار والعزيمة فى رفع اسم مصر عاليًا، سواء فى الأوليمبياد أو بطولة العالم. وتجسد الفنانة هند عبدالحليم شخصية بطلة الكاراتيه فريال أشرف، أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأوليميبة، خلال دورة طوكيو الأخيرة، بينما تجسد الفنانة سارة عبدالرحمن شخصية هداية ملاك، بطلة التايكوندو المتوجة بميداليتين برونزيتين فى دورتى ٢٠١٦ و٢٠٢٠. أما الفنانة هلا السعيد فتجسد شخصية بطلة مصر فى المصارعة سمر حمزة. وإلى جانب الفنانات الثلاث، يشارك فى بطولة الحكاية كل من: منال سلامة وياسر على ماهر وشريف حلمى وماجد أباظة وسمير بدير وغيرهم، وهى من تأليف حسن كمال وإخراج أحمد يسرى.

هند عبدالحليم: جسمى «اتدشدش» من التمرين

قالت الفنانة هند عبدالحليم إن تجربتها فى حكاية "تُقلها دهب" كانت ممتعة للغاية، لأنها لون جديد عليها، معبرة عن سعادتها بنجاح العمل.

وكشفت "هند" عن أنها تخوفت من تجسيد شخصية بطلة الكاراتيه فريال أشرف، خلال الحكاية، ورأت أن الموضوع صعب جدًا. وأضافت: "حاولت على قد ما أقدر أتعلم عشان أظهر البطلة بشكل لائق، وعقدت جلسات عمل معها علشان أعرف حياتها العادية عاملة إزاى، عشان أقدر أوصل قصتها بشكل صحيح للناس ويعرفوا بطلتنا مرت بإيه فى حياتها". وواصلت: "جسمى مدشدش من التمرين، والتصوير استغرق وقتًا طويلًا، كما أنه كان تصويرًا على الهواء، (يعنى ممكن تبقى حلقة ٥ شغالة على الهواء، وإحنا بنصور فى حلقة ٦ وهكذا)، لأننا بدأنا التصوير متأخرًا".

هلا السعيد: الشبه مع سمر حمزة ساعدنى

وصفت الفنانة هلا السعيد تجسيدها شخصية بطلة مصر فى المصارعة سمر حمزة بأنه كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، خاصة فى ظل ما انتابها من خوف بسبب صعوبة الشخصية، ومعرفة الجمهور بها فى الواقع.

وقالت "هلا" إنها جلست مع البطلة سمر حمزة بالفعل، وأصبحت محيطة بطبيعة شخصيتها، مضيفة: "كنت مخضوضة جدًا فى الأول، لكن جلست معها، وده ساعدنى جدًا، وبقينا صحاب دلوقتى، حتى بعد انتهاء المسلسل".

واستكملت: "الشبه بينى وبين سمر كبير جدًا، ودا أنا حبيته عشان هيبقى الأداء قريب جدًا من الناس، رغم صعوبة إنى أوصل حكاية البطلة بتاعتنا، وقد إيه هى بتتعب، والصعوبات اللى بتمر بيها سواء فى التدريب أو فى حياتها الشخصية".

وأشارت إلى أن الحكاية تكشف كيف أن لاعبة المصارعة سمر حمزة فتاة عفوية مرحة، وقصة مشاركتها فى الأوليمبياد للمرة الخامسة، ومعاناتها من رفض أسرتها لانشغالها بهذه الرياضة عن حياتها الشخصية.

وأوضحت أن من بين المشاهد التى تعبر عن ذلك عودة البطلة مع البعثة الأوليمبية إلى مصر، وهناك لا تجد من ينتظرها فى المطار، وحينما تعود للمنزل يسألها والدها: "اتبسطى فى الرحلة؟"، ثم "هتتجوزى إمتى؟"، فى إشارة إلى عدم اكتراث الأسرة بما تحققه من بطولات. وشكرت "هلا" شركة "أروما" المنتجة على توليها هذا العمل، وعلى وجودها فى إخراجه، وعلى دعمها وتوفيرها كل احتياجات الحكاية، حتى تظهر بصورة تليق بالجمهور، وتليق ببطلات "رفعن رأس المصريين"، لتكون "تقلها دهب" قصة تليق بكفاح ٣ بطلات مصريات.

سارة عبدالرحمن: تدربت على التايكوندو لمدة ساعتين يوميًا

أعربت الفنانة سارة عبدالرحمن عن سعادتها بالمشاركة فى حكاية "تُقلها دهب"، الحكاية الأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، قائلة: "سعيدة جدًا بالمشاركة فى مسلسل يحكى عن أبطال شرفونا وكل المصريين فخورين بيهم".

ورأت "سارة" أن فكرة الحكاية لم تُقدَم من قبل فى الدراما المصرية والعربية، مضيفة: "لا أبالغ إن قلت إنها فكرة فريدة على مستوى العالم كله، وذلك لتكريم بطلات مصر".

وواصلت: "أنا أشبه البطلة هداية ملاك، ورغم هذه الميزة مازلت قلقة، لأنه ليس من السهل مقارنتى ببطلة حققت ميداليتين أوليمبيتين من قبل، وهو الأمر الذى دفعنى لمقابلتها قبل التصوير من أجل تجسيدها فى أفضل صورة".

ووصفت هداية ملاك بأنها شخصية جميلة، مشيرة إلى أنها تعاونت معها ومنحتها المعلومات اللازمة، كما حرصت على ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بلعبة التايكوندو لمدة ساعتين يوميًا، لكى تتقن الأمر.

واختتمت: "هداية بطلة مثابرة ولديها إرادة قوية، وأنا أحبها، وأعرف أنها واجهت الكثير لكى تحقق حلمها.. أنا فخورة جدًا بتجسيد هذه الشخصية، لأنها رفعت اسم مصر عاليًا".

منال سلامة: كثير من الأمهات أعجبهن دورى

جسدت الفنانة منال سلامة شخصية والدة اللاعبة فريال أشرف، وعبرت ببراعة عن معاناة الأمهات مع أبنائهم من الأبطال الرياضيين، ودورهن الأساسى فى حياتهم، وتأثير دعمهن على مسيرة أبنائهم الرياضية، وهو ما لاقى استحسان عدد كبير من جمهور المسلسل.

وقالت الفنانة: "وافقت على المشاركة فى العمل لأننا بحاجة لتقديم قدوة ومثل فى الكفاح والإنجاز"، مشيرة إلى أنه "أثناء تصوير بعض المشاهد فى صالات رياضية، كانت الأمهات يبدين إعجابهن بأدائى، ويقلن إننى أجسد المعاناة التى يعانينها مع أبنائهم بصدق، وكنت أتصرف على طبيعتى لأننى أم لدى أبناء مثلهن".

ووصفت كواليس العمل بأنها لطيفة، رغم الإرهاق بسبب التصوير لفترات طويلة، والسباق مع الزمن لإنجاز العمل وعرضه فى الوقت المحدد.

حازم إيهاب: النجاح كان مضمونًا لصدق «الحدوتة»

جسد الفنان حازم إيهاب دور "عبدالرحمن" شخصية خطيب لاعبة التايكوندو هداية ملاك، التى تجسدها الفنانة سارة عبدالرحمن.

وقال "إيهاب" إنه سعيد جدًا بالعمل مع باقة من ألمع النجوم، لتقديم حكاية حقيقية عن بطلات موجودات على أرض الواقع، مثلن مصر وشرفنها فى المحافل الرياضية. وأضاف: "جلست مع المخرج أحمد حسن للحديث عن تفاصيل الشخصية أكثر من مرة، خاصًة أنها ليست المرة الأولى التى نعمل فيها سويًا، وأنا سعيد جدًا بهذا العمل" واعتبر أن "النجاح كان مضمونًا لأن الحكاية حقيقية وصادقة، والجمهور كان مهتمًا بمعرفة تفاصيل رحلة الصعود وكواليس الإنجاز الرياضى الكبير لكل بطلة من البطلات الثلاث".

حسن كمال: الجمهور تفاعل بإيجابية مع العمل

قال الدكتور حسن كمال، مؤلف حكاية "تُقلها دهب"، إنه توقع نجاح العمل منذ أن وقع عقد كتابته مع شركة "أروما"، وذلك بسبب اختلافه وفكرته الفريدة غير المسبوقة.

وأضاف: "ردود الفعل جاءت إيجابية كما توقعتها بالضبط، ولاحظت فرحة الناس بالحكاية، وتفاعلهم معها وتقديرهم للإنجاز الذى تحقق".

أحمد حسن: صورنا 40 ساعة متواصلة

أعرب الدكتور أحمد حسن، مخرج العمل، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذى تحقق، ولاحظه منذ بداية عرض الحكاية، خلال الأيام الماضية، والتفاعل الكبير الذى حققته على منصات التواصل الاجتماعى. وقال "حسن": "الحمد لله على النجاح الكبير والعمل مع فنانين مجتهدين. سعيد جدًا بتسليط الضوء على كفاح بطلات مصر". وأضاف: "صورنا بالتزامن مع عرض الحلقات، لمدد تزيد على ٤٠ ساعة متواصلة".