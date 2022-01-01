توقعات الأبراج 2022.. برج الجوزاء ينتظر مفاجآت في مايو

كشف كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، عن توقعات الأبراج في عام 2022 فيما يخص الحياة المهنية، مؤكدان أن كوكب بلوتو يؤثر عبر انتهاء دورته في رغبة الكثير من الأبراج في تغيير الوظيفة، أو الارتقاء إلى منصب أخر، وفقا لديلي ميل.

الجوزاء (22 يونيو- 23 يوليو)

إنك تجسد "العبقرية الإبداعية"، إذا كنت تشعر كما لو أن وظيفتك كانت متوقعة للغاية لفترة طويلة، فلن تشعر بها فحسب، بل سترغب في فعل شيء حيال ذلك. قد تتطلب خلفية حياتك المهنية تجديدا.

في الفترة من 30 أكتوبر إلى 12 يناير، سوف يدور المريخ في حركة رجعية في لافتة منزلك. إذا كانت مشاريعك في هذا الوقت تقريبًا، لا تنزل تمامًا عن الأرض، فربما تحتاج إلى الإبطاء وممارسة فن الصبر.

كما إن برجك غالبًا ما يكون مضطربًا، ويريد المزيد والمزيد من حياتك المهنية. أنت قوي في سعيك للتحول بعد أن اتخذت مشاريع في الماضي ونقلتها إلى المستوى التالي في حياتك المهنية. الآن مع وجود كوكب الزهرة في الوراء والجلوس في المنزل الثامن الخاص بك ، سيتم تسليط الضوء على هذا المستوى من المشاريع في انعكاساتك ورغباتك للعام المقبل. تصبح مدركًا لقيمتك في مقدار ما تقدمه إلى الطاولة ومدى فائدته للشركة التي تعمل بها. سيكون هذا شيئًا يجب تذكره هذا العام عند الوقوف في قيمتك.

كعلامة اجتماعية، ستستفيد بشكل كبير عندما ينتقل كوكب المشتري إلى المنزل الحادي عشر من الاتصالات والمجتمع في 11 مايو. استخدم هذا الوقت للبحث عن بيئة مختلفة عن السلم الوظيفي الذي أنت فيه ، وربما تبحث في المزيد من المجموعات والإعدادات التي ترضي روحك. سيساعدك هذا على تقييم الطريقة التي تتواصل بها وعرض قصتك في حياتك المهنية هذا العام.