السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

توقعات الأبراج 2022 مهنيا.. برج الثور ينتظر مشروعات جديدة

برج الثور
برج الثور

ينتظر أصحاب برج الثور هذا العام 2022 بعض التوترات الناتجة عن عدم الارتياح في مجال العمل ليبحث عن فرص أخرى لتغيير وظيفته الحالية.

وكشف كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر- التي تعمل في مؤسسة موقع soul-focus.co.uk- عن توقعات الأبراج في عام 2022 فيما يخص الحياة المهنية.

الثور (20 أبريل - 20 مايو)

تشعر براحة أكبر مع التقدم البطيء والمطرد في حياتك المهنية، لذا فإن التحولات السريعة في وقت لاحق من العام مع انتقال المشتري إلى منزلك الثاني عشر قد تشعر بعدم الارتياح في البداية ، لكن عليك فقط أن تعلم أنهم يسترشدون بالكون لصالحك. سيكون هذا العام بمثابة عملية ثقة في غريزتك في اختياراتك في حياتك المهنية.

إن عودة كوكب الزهرة إلى الوراء في بداية العام يطلب من الجميع أن يقيموا قيمتها، إذا تم وضعها في منزلك التاسع ، فقد تنجذب إلى تعلم شيء جديد أو الارتقاء إلى مستوى مجموعة مهاراتك ، والقفز على هذا الأمر ، إنه أمر إيجابي لمستقبلك. 

كما أن إدراكك لكل المعرفة التي لديك في مجالك هو بالفعل طريقة رائعة لإثبات قيمتك ، لتضع نفسك جيدًا في حياتك المهنية على مدار العام في حالة ظهور الفرص. 

يمكن أن يتم جذبك للتحول إلى مجال جديد من خلال هذا التعلم ، حيث يقع خسوف الشمس وخسوف القمر هذا العام في منازلك السابع والحادي عشر مما يجلب التركيز على العلاقات والمجتمع طوال أبريل / مايو وأكتوبر / نوفمبر.

بحلول نهاية العام ، ستكون في وضع يسمح لك بالتأمل في نموك ومواهبك هذا العام ، وستتعلم الكثير ، وستتولى مشاريع جديدة وتكشف عن نفسك لأشخاص جدد يمكنهم إيصالك إلى الأماكن التي تريدها. حلمت به في بداية العام.

توقعات الأبراج 2022 برج الثور 2022 علماء الفلك الابراج الفلكية حظك اليوم العام الجديد ٢٠٢٢

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

الطقس السيئ يوقف الدراسة غدًا بمدارس الغردقة وسفاجا

بعد تأجيل الحكم.. العقوبة المتوقعة لمحاميى كريم الهوارى

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

القبض على 4 متهمين بالشروع فى قتل محاسب لسرقته بالبدرشين

انفراد.. تفاصيل جديدة فى أزمة شيكابالا مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 