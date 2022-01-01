توقعات الأبراج 2022 مهنيا.. برج الثور ينتظر مشروعات جديدة

ينتظر أصحاب برج الثور هذا العام 2022 بعض التوترات الناتجة عن عدم الارتياح في مجال العمل ليبحث عن فرص أخرى لتغيير وظيفته الحالية.

وكشف كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر- التي تعمل في مؤسسة موقع soul-focus.co.uk- عن توقعات الأبراج في عام 2022 فيما يخص الحياة المهنية.

الثور (20 أبريل - 20 مايو)

تشعر براحة أكبر مع التقدم البطيء والمطرد في حياتك المهنية، لذا فإن التحولات السريعة في وقت لاحق من العام مع انتقال المشتري إلى منزلك الثاني عشر قد تشعر بعدم الارتياح في البداية ، لكن عليك فقط أن تعلم أنهم يسترشدون بالكون لصالحك. سيكون هذا العام بمثابة عملية ثقة في غريزتك في اختياراتك في حياتك المهنية.

إن عودة كوكب الزهرة إلى الوراء في بداية العام يطلب من الجميع أن يقيموا قيمتها، إذا تم وضعها في منزلك التاسع ، فقد تنجذب إلى تعلم شيء جديد أو الارتقاء إلى مستوى مجموعة مهاراتك ، والقفز على هذا الأمر ، إنه أمر إيجابي لمستقبلك.

كما أن إدراكك لكل المعرفة التي لديك في مجالك هو بالفعل طريقة رائعة لإثبات قيمتك ، لتضع نفسك جيدًا في حياتك المهنية على مدار العام في حالة ظهور الفرص.

يمكن أن يتم جذبك للتحول إلى مجال جديد من خلال هذا التعلم ، حيث يقع خسوف الشمس وخسوف القمر هذا العام في منازلك السابع والحادي عشر مما يجلب التركيز على العلاقات والمجتمع طوال أبريل / مايو وأكتوبر / نوفمبر.

بحلول نهاية العام ، ستكون في وضع يسمح لك بالتأمل في نموك ومواهبك هذا العام ، وستتعلم الكثير ، وستتولى مشاريع جديدة وتكشف عن نفسك لأشخاص جدد يمكنهم إيصالك إلى الأماكن التي تريدها. حلمت به في بداية العام.