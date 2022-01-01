كيف يؤثر نظام «الكيتو» على قلبك؟

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو العيش بصحة أفضل، فإن بدء نظام غذائي جديد يمكن أن يساعدك في الحصول على جسم رشيق وخالٍ من الأمراض، حيث يعتبر نظام الكيتو، من الأنظمة الشهيرة في إنقاص الوزن، حيث يعتبر النظام الأكثر شعبية بين المشاهير.

انتشر النظام الغذائي المعروف باسم "الكيتو" منذ عدة سنوات، نظرًا لنجاحه في إنقاص الوزن وبناء العضلات، حتى إن البعض توصل إلى الاعتقاد بأن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعد في منع الإصابة بقصور القلب، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

أكد الأطباء، أن نظام الكيتو الغذائي يعتمد على تناول القليل من الكربوهيدرات، لذا فإن الفكرة هي أن تحصل على تلك السعرات الحرارية الزائدة من البروتين والدهون بدلاً من ذلك، فتقليل تناول الكربوهيدرات، هذا لا يعني أنك تمنع الإصابة بأمراض القلب، فقد تواجه مخاطر متزايدة من الإصابة بأمراض القلب.

هل حمية الكيتو صحية للقلب؟

أوضح الأطباء، أن الهيكل العظمي للإنسان يتغذى بشكل أساسي من الجلوكوز، وهو شكل من أشكال السكر المشتق من الكربوهيدرات التي نتناولها، وعلى الجانب الآخر، تستمد قلوبنا ما يصل إلى 70٪ من الوقود من الدهون، وبالتالي فحمية الكيتو ليست صحية للقلب، لأنها تعتمد بشكل كبير في تقليل الكربوهيدرات.

بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون نجاح فقدان الوزن على المدى القصير في حمية الكيتو مفيدًا، فعند اتباع حمية الكيتو، فإنك تميل إلى الشعور بجوع أقل- وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب عند اتباع نظام غذائي الكيتو قد يزيدون من مخاطر الإصابة بغيبوبة السكري، مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار، فإذا كنت تعاني من قصور في القلب، فمن المرجح أن تصاب باضطراب سكر الدم.