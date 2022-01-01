الأمطار تضرب قنا.. والوحدات المحلية تُحذر: «ابتعدوا عن أعمدة الإنارة»

حذرت الوحدات المحلية بمحافظة قنا مواطنيها من الاقتراب من أعمدة الإنارة تزامنًا مع موجة الأمطار التي ضربت المحافظة مساء اليوم السبت.

ووجه اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك استعدادا لحالة الطقس السيئة وهطول الأمطار.

وأصدرت الوحدة المحلية لمدينة قنا، بيانًا صحفيًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طالبت فيه المواطنين بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة بسبب حالة الطقس.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة ومناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد أيام الجمعة والسبت، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.