الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أجمل ألوان «طلاء الأظافر» المناسبة للاحتفال بعيد الميلاد (صور)

طلاء الأظافر
طلاء الأظافر

تبحث العديد من الفتيات، عن لون الطلاء المناسب خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

وترى بعض الفتيات، أن البريق واللمعان في طلاء الأظافر هو الملائم لهذه المناسبة، ولكن هناك أكثر من خيار وهذا ما نتطرق له خلال مقالنا اليوم.

وتستعرض “الدستور” فيما يلي، بعض ألوان طلاء الأظافر التي من الممكن أن تلهمك لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، ما بين الطلاء الذهبي والبينك والملون وغيرها من الأشكال المختلفة.

اللون الذهبي 

سيقدر عشاق اللون الذهبي هذا الطلاء اللامع البسيط، وللحصول علي بريق إضافي ينصح بغمس أصابع قدميك في المياه.

سيعجبك هذا اللون حيث سيمتزج اللمعان الناعم والفضة الجليدية مع برودة الشتاء في شهر فبراير.


الجواهر الوردية


هذه التفصيلة المرصعة بالأحجار الكريمة، ملائمة لعيد الميلاد كما يوجد بها بريق  في كل زاوية.

طلاء الحفلات
 

هذا المظهر اللامع الداكن، سيضيف بعض المرح أثناء الإحتفال بهيد الميلاد. 

طلاء لامع 


الأشخاص الذين يفضلون اللمعان الشديد بدون التأثير الكامل ثلاثي الأبعاد قد يحبون بريق قوس قزح المتقزح. وعلى زوايا قائمة، فإن لمعان تبدو انها فعلا ظهرت الخروج من أظافرك.

طلاء بريق غير مكتمل 

خلفية طلاء الأظافر هذه  ستعجبك لعيد الميلاد، وهي تشبه السشيلفر اللامع إلي حد كبير.

 

خط منقط
 

في بعض الأحيان  تكون إختيارات  طلاء الأظافر الداكنة  مثل الخط المنقط حول محيط الظفر هو الإختيار الأامثل للمناسيات. 

الطلاء الكلاسيكي 
 

هذه اللافتة التمعة الملونة على خلفية سوداء  تعد مثالية لإستكمال ليلة رأس السنة.

طلاء اللؤلؤ 

رسمة طلاء الأظافر هذه تشبه  اللؤلؤ على قاعدة الظفر هي اللمسة النهائية المثالية لعيد الميلاد. 

 

طلاء  2022


للحصول على مظهر حرفي في العام الجديد ، فإن طلاء أظافر 2022 المطبوع علي شكل  قوس قزح الفضي إختيار رائع خاصة مع الاحتفالات الحالية .

كريسماس راس السن مانيكير طلاء أظافر جينفر لوبيز طلاء أظافر لامع طلاء أظافر كلاسيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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