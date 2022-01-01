السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

الصين تلغي المساعدات المقدمة لشراء سيارات كهربائية في نهاية 2022

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

تنوي الصين إلغاء المساعدات المقدّمة لشراء سيارات كهربائية وهجينة في نهاية العام، بحسب ما أعلنت السلطات على ضوء نموّ المبيعات في هذا القطاع.

وفي بيان صدر أمس الجمعة، أعلنت وزارة المالية أن هذه المساعدات ستخفّض بنسبة 30 % اعتبارا من مطلع العام قبل التوقّف عن تقديمها بالكامل في نهاية 2022.

وجاء في البيان "نظرا لتطوّر قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة ونموّ المبيعات وانتقال المصنّعين بسلاسة إلى هذه النماذج، ستتوقّف المساعدات... بتاريخ 31  ديسمبر 2022".

وسجلت الصين فورة في مبيعات المركبات العاملة بالطاقة النظيفة، مع تسجيل ارتفاع بأكثر من 100 % خلال الأشهر الأخيرة على أساس سنوي.

ومن المتوقّع أن تشكّل هذه السيارات 18 % من مجمل مبيعات المركبات في الصين سنة 2022، بحسب ما كشفت الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات (سي ايه ايه ام) الأسبوع الماضي.

وفي العام 2019، لم تكن نسبة هذه السيارات تتخطّى 5 %.

وتوقّعت الجمعية أن تبلغ مبيعات السيارات 27,5 مليون وحدة هذه السنة، في مقابل 26,1 مليون سنة 2021، بزيادة بنسبة 5,4 %، على أن تمثّل المركبات النظيفة 5 ملايين وحدة من هذا المجموع.

وتشير توقعات الجمعية للعام 2021، إلى نمو إجمالي بنسبة 3,1% لأكبر سوق للسيّارات في العالم، بعد عدم تسجيل أي زيادة في المبيعات منذ 2018.

وتطمح الصين، أكبر بلد ملوّث في العالم، لتشكيل أسطول يتألّف بمعظمه من سيارات غير ملوّثة في 2035.

ويذكر أن، في خطوة غير اعتيادية، وجهت الحكومة الصينية، انتقادات حادة للإدارة الوطنية للطاقة لتقصيرها في حماية البيئة والمناخ.

وبعد إجراء تفتيش، تم توجيه اتهامات للإدارة بالتقصير وعدم الكفاءة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مجموعة التحقيق المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس الدولة، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للإدارة.

سيارات كهربائية المركبات في الصين السيارات الطاقة الجديدة الطاقة النظيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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