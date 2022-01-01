القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

وبدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الأكاديمية ومختلف مؤسسات الدولة التعليمية.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما شهده من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، متطلعاً إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للارتقاء بالبحث العلمي.

ويتضمن البروتوكول الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وخاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومي، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتسخير كافة الإمكانيات بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكلاً الجانبين في كافة المجالات العلمية.

كما تضمن البروتوكول التنسيق بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية، وكذا تبادل الزيارات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، مما يوفر مناخ علمي يتميز بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وباستخدام أحدث وسائل التدريب العالمي في البحث العلمي.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومستشارى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعدد من عمداء كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأعضاء هيئة التدريس.