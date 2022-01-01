السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق أعلى الطريق الدائري في اتجاه «أحمد عرابي - الوراق»

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب بمخلفات أعلى الطريق الدائري القادم من أحمد عرابي، اتجاه الوراق دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخلفات أعلى الطريق الدائري القادم من أحمد عرابي باتجاه الوراق. 

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد 2 سيارة حماية مدنية إلى موقع الحريق، وتم عمل كردون أمني حول موقع الحريق لمنع وصول ألسنة اللهب إلى العقارات أو السيارات في محيط الحريق.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

النيابة العامة مساعد وزير الداخلية الطريق الدائري الحماية المدنية إخماد حريق اجهزة الامن

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إخماد حريق أعلى الطريق الدائري في اتجاه «أحمد عرابي - الوراق»

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