وزير الطيران يهنئ العاملين بالعام الجديد.. ويشيد بجهودهم في انتظام الرحلات

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظامية التشغيل، حيث تفقد صالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات، حيث يشهد مطار القاهرة الدولي كثافة في التشغيل تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة.

وخلال جولته التفقدية، وجه الطيار محمد منار، التهنئة لجميع العاملين بالمطار وخاصة العاملين بمهبط الطائرات الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل ظروف جوية صعبة، كما قدم وزير الطيران للعاملين هدايا تذكارية بمناسبة العام الجديد مشيداً بجهودهم فى ظل الزيادة فى كثافة حركة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة والمطارات المصرية بمناسبة احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، كما التقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بالعام الجديد واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطار.

وخلال جولته التى رافقه خلالها باسم عبد الكريم، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس مسعد موسى، العضو التنفيذي لشركة مصر للطيران، للخدمات الأرضية تقدم وزير الطيران بالشكر والتهنئة لجميع العاملين بالمطار على جهودهم، مشيداً بالتنسيق والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار من وزارات الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك و"الصحة" ممثلة في الحجر الصحي وغيرها من الوزارات والهيئات في تيسير إجراءات السفر والوصول لضيوف مصر القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية.

وتلتزم المطارات سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.