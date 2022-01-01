السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من حكم في قضية قتل و20 مليون جنيه غرامات

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط متهم هارب من حكم قضائي في قضية قتل و19 قضية مباني بإجمالي غرامات مالية بقيمة 20 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة بقيام (محكوم عليه هارب، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية " قتل"  والمقضى فيها بالسجن (5) سنوات وكذا عدد (19) حكم حبس فى قضايا "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (20) مليون جنيه بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

 وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

 

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية هارب من غرامات مليون جنيه ضبط متهم اجهزة الامن امن القاهرة

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