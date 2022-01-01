لإدارته بدون ترخيص.. ضبط مسئول عن مخبز بلدي بروض الفرج

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج لإدارته المخبر بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على ( 500 كيلو جرام من الدقيق البلدى المدعم)، بمواجهته اعترف بإدارته المخبر بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.