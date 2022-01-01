السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صرف مستحقات 2000 من عمال «الحديد والصلب» بقيمة 456.5 مليون جنيه

الحديد والصلب
الحديد والصلب

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه في إطار الحرص على حقوق ومصالح العاملين، فقد تم حتى الآن الانتهاء من صرف مستحقات 2000 من العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، وذلك بقيمة  456.5 مليون جنيه.

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

وفي سياق مختلف كانت الوزارة قد أعلنت في أحدث تقرير تلقاه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير العمل بمنظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021، بلغت الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن نحو مليون و185 ألف قنطار في 14 محافظة من إجمالي مساحة الأقطان المزروعة البالغة مليون و411 ألف قنطار.

وبلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالي 6 مليارات جنيه، والتي شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي إشارة على نجاح المنظومة، أظهر التقرير إقبال المزارعين والتجار على المشاركة في المنظومة التي بدأت تجريبيا في عام 2019 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف، لتشمل محافظتي البحيرة والشرقية في العام التالي 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الحالي 2021 على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء انتهاء تطبيق المنظومة في محافظات الوجه القبلي، وأن محافظتي الفيوم وبني سويف شهدتا المنظومة على مدارة 3 أعوام، تبين بالمقارنة ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة في الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار في عام 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة في بني سويف لتبلغ نحو 22 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بنحو 14 ألف قنطار في عام 2020.

وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التي بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن.

الحديد والصلب مستحقات شركة الحديد والصلب وزارة قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام عمال الحديد والصلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

انفراد.. تفاصيل جديدة فى أزمة شيكابالا مع الزمالك

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

وظائف بشركة «سنتامين» الأسترالية للتنقيب عن الذهب بمصر

«الصحة»: فحص 142 ألف مواطن ببرنامج رعاية كبار السن خلال 3 أشهر

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 