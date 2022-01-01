صرف مستحقات 2000 من عمال «الحديد والصلب» بقيمة 456.5 مليون جنيه

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه في إطار الحرص على حقوق ومصالح العاملين، فقد تم حتى الآن الانتهاء من صرف مستحقات 2000 من العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، وذلك بقيمة 456.5 مليون جنيه.

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

وفي سياق مختلف كانت الوزارة قد أعلنت في أحدث تقرير تلقاه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير العمل بمنظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم الحالي 2021، بلغت الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن نحو مليون و185 ألف قنطار في 14 محافظة من إجمالي مساحة الأقطان المزروعة البالغة مليون و411 ألف قنطار.

وبلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالي 6 مليارات جنيه، والتي شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي إشارة على نجاح المنظومة، أظهر التقرير إقبال المزارعين والتجار على المشاركة في المنظومة التي بدأت تجريبيا في عام 2019 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف، لتشمل محافظتي البحيرة والشرقية في العام التالي 2020 إلى أن جاء تعميم المنظومة العام الحالي 2021 على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء انتهاء تطبيق المنظومة في محافظات الوجه القبلي، وأن محافظتي الفيوم وبني سويف شهدتا المنظومة على مدارة 3 أعوام، تبين بالمقارنة ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة في الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار في عام 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة في بني سويف لتبلغ نحو 22 ألف قنطار في عام 2021 مقارنة بنحو 14 ألف قنطار في عام 2020.

وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التي بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن.