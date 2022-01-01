«بنبان» يستعد لاحتلال مركزًا عالميًا جديدًا في 2022

بإضافة 1500 ميجاوات..

المزرعة الشمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان-أحد المشروعات القومية المصرية لتحقيق الأرقام القياسية والحصول على الترتيبات المتقدمة والمراكز العالمية-، وأيضًا أحد ركائز الدولة المصرية التي ترتكز عليها في تحقيق رؤيتها للعام 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدفان "السابع" المتعلق تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة وبتكلفة ميسورة للجميع بحلول عام 2030، و"الثالث عشر" والمتعلق بآليات الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

1500 ميجاوات طاقة متجدد ة بحلول 2023

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بحلول عام 2023 سوف يتم إضافة قدرات جديدة تصل 1500 ميجاوات إلي القدرات الإجمالية لمجمع الطاقة الشمسية بنبان الحالية والتي تبلغ 2000 ميجاوات، بتكلفة 40 مليار جنيه، لتصل القدرات الإجمالية لمجمع محطات الطاقة الشمسية 3500 ميجاوات.

الطاقة المتجددة في مصر عام 2022

وتخطو الدولة المصرية خطوات بارزة نحو سعيها في تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة ودمجها في مكون مزيج الطاقة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء والتي بلغ إجمالي القدرات الكهربائية بها مع نهاية العام ٢٠١٩ نحو ٥٧.٥ ألف ميجاوات، ومن المقرر زيادة في هذه القدرات لتصل أكثر من ٦٠ ألف ميجاوات خلال العام الجاري ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن تساهم القدرات الكهربائية المولدة من استخدامات الطاقات المتجددة بنسبة 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الجاري 2022، على أن تصل إلى مساهمة بنسبة 42% بحلول سنة 2035.



القدرات السابقة في العام 2018

في العام 2018 بلغ إجمالي القدرات المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر نحو 3.7 ميجا وات، منها:

2.8 جيجا وات من الطاقة الكهرومائية السد العالي.

0.9 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المشروع الأكبر عالميًا 2023

وتأكيدًا لتصريح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:" أن هناك مشروعات استثمار أجنبي مباشر جديدة سوف تدخل حيز التشغيل الفعلي في مجال توليد الطاقة الكهربائية بحلول العام 2023"، فإنه وفقًا استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تبنتها الدولة المصرية، والتي تتضمن أنه بحلول العام 2022- العام الجاري- سيتم توليد:

12% من الكهرباء من طاقة الرياح.

2% من الطاقة الشمسية.

6% من الطاقة الكهرومائية.

وفي إطار إرتكاز الدولة المصرية على مشروع المزرعة الشمسية في بنبان والذي من المقرر أن يستقبل إضافة نحو 1500 ميجاوات جديدة خلال العام الجاري وحتى مطلع العام المقبل 2023، سوف يحتل المشروع المركز الأول عالميًا في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتستعرض الدستور السيرة الذاتية لواحد من أكبر وأحدث المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية: