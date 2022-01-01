سلطان عمان يصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 حسب الجداول المرفقة.

وطالب المرسوم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

وطبقا للمرسوم، ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من الشهري الجاري.

وفي بيان أعلن سلطان عمان خلال الأشهر الماضية الكثير من الحزم التحفيزية للاقتصاد العماني بهدف دعمه ليستطيع الصمود أمام تداعيات الأزمة، ومنها الحزمة الجديدة من مبادرات الحماية الاجتماعية والتي تضمنت تقديم تسهيلات مالية بدون فوائد أو رسوم للعاملين لحسابهم الخاص في أعمال مثل البيع والخدمات المتنقلة والأعمال المنزلية وأصحاب سيارات الأجرة ومشروعات المرأة والعاملين في مجالات الصيد بالإضافة الى توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل "صفر%" من 93 سلعة إلى 488 سلعة.

وأكدت أن كل هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تقليل الأثر المالي والاقتصادي على الأفراد وعلى مؤسساتهم سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو حتى على الأفراد العاديين الذين يعملون بشكل مفرد.

وذكرت صحيفة "عمان" الصادرة في سلطنة عمان ، أن العالم يعيش بسبب جائحة كورونا، لحظات صعبة جدًا لم يشهد لها مثيلا منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث انعكست تأثيرات الجائحة على كل قطاعات الحياة ومن بينها القطاع الاقتصادي الذي تأثر كثيرًا وأثر على حياة الناس المعيشية.