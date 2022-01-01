السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالتزامن مع أول جلسة... ننشر تقارير الطب الشرعي في قضية كريم الهواري

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، أول جلسات محاكمة كريم الهواري نجل رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة، في اتهامه بدهس 4 طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد، وبالتزامن مع محاكمة كريم الهواري ننشر تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهم والضحايا.

التقرير الطب الشرعي لتحليل المتهم 

 ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أنه قد عثر بعينات الدم والبول للمتهم و المرسلة للفحص، على الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وكذا عثر بعينة الدماء على الكحول الإيثيلي.

إحراز الكوكايين والقيادة برعونة وسرعة جنونية

 أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتسبب خطأ في موت المجني عليهم، «يوسف محمد العباسي، وسعيد حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي» حال كونهم من الثاني للرابع أطفال بأن كأن ذلك ناشئًا عن إهمال ورعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة فقاد المركبة برقم «م ل» - 7573، بسرعة جنونية هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق وأخرى مسكرة.

تقرير الطب الشرعي للضحايا

وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد المركزي، الخاص بالمتوفى إلى رحمة مولاه سعيد حسن حسن ثابت، أنه قد وصل جثة هامدة، وبالكشف الطبي الظاهري عليه وجد اشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

فيما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد المركزي، والخاص بالمتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد العباسي، أنه قد وصل جثة هامدة، وبالكشف الطبي الظاهري عليه وجد كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والفم والأمن وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

كما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد المركزي، والخاص بالمتوفى عبدالله درویش محمد ثابت، أنه قد وصل جثة هامدة، وبالكشف الطبي الظاهري عليه وجد كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والفم وكدمة بالصور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ووأضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد المركزي، والخاص بالمتوفى عمرو حمدي خليل توفيق، أنه قد وصل جثة هامدة، وبالكشف الطبي الظاهري عليه وجد كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف وكدمة شديدة بالصور وكدمات متفرقة بالجسم.

محكمة جنايات الجيزة كريم الهواري رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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