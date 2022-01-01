السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تعليم الشيوخ» تناقش تحويل مدارس الثانوية التجارية إلى تمريضية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد اللجان النوعية، في مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري عددًا من الاجتماعات بداية من يوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للمجلس وكذلك المقدمة من الأعضاء.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي عددًا من الاجتماعات، لمناقشة تحويل بعض مدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، إلى جانب أزمة عدم تعيين الـ 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم.

بينما تناقش اللجنة التشريعية الاقتراحات والتشريعات اللازمة، لتيسير إجراءات التقاضي إلى جانب طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوًا، عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وكانت وافقت لجنة الطاقة والقوى العاملة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وحسم بعض المواد الخلافية، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وفي جلساته العامة يناقش المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

اللجان النوعية مجلس الشيوخ الاجتماعات مشروعات القوانين لجنة التعليم مدارس الثانوية

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«تعليم الشيوخ» تناقش تحويل مدارس الثانوية التجارية إلى تمريضية

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