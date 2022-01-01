السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 12 شخصا وإصابة 13 آخرين فى حادث تدافع بضريح دينى هندى

حادث تدافع في الهند
حادث تدافع في الهند

لقي  مالا يقل عن  12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة تدافع فجر اليوم  السبت في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم.  

 

وقال مسؤول هندي وفقا للوكالة الفرنسية:  إن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كان مزدحما بمصلين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".


يأتي هذا فيما توفي عن عمر ناهز 85 عاما آخر عنصر في فرقة صغيرة من الجنود الهنود رافقت الدالاي لاما في هروبه من التيبت عام 1959.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية الإخبارية، كان الزعيم الروحي للتيبت قد وصل إلى الهند كاهنا شابا بعد رحلة استمرت 13 يوما سيرا في الهيملايا، حيث كان متنكرا بزي جندي هندي لتفادي القوات الصينية.

 

ونارن شاندرا داس الذي توفي الاثنين في منزله بولاية أسام بشمال شرق الهند، كان آنذاك بعمر 22 عاما وأ نهى تدريباته للتو مع فرقة أسام رايفلز، أقدم فرق الجيش الهندي.

 

ورافق داس الكاهن مع ستة جنود آخرين إلى لوملا بولاية أرولانشال بشمال شرق الهند و ذلك  في 31 مارس 1959.

 

وفي مقابلة مع وسائل إعلام  محلية  العام الماضي، شرح داس كيف سار الجنود في المنطقة الجبلية فيما كان دالاي لاما يمتطي حصانا.

 

واستذكر الجندي المتقاعد أنه لم يُسمح لفرقته بالتحدث إلى الكاهن الشاب أثناء مرافقته إلى مكان آمن.

 

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية، الفرنسية ينفي الدالاي لاما البالغ 86 عاما السعي لاستقلال التيبت ويعيش في منفاه بشمال الهند منذ ذلك الحين.

الهند حادث تدافع الدالاي لاما ضريح ديني إقليم كشمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

في الساعات الأولى.. أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

بقبعات بابا نويل عروسين يحتفلان بزفافهما وسط فعاليات ثقافة أسوان (صور)

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 1-1-2022

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بقضية فض اعتصام رابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال