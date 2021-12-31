استمرار تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت (فقط) الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً السبت.

وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيء.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة لسقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع نوة رأس السنة التي تجتاح المحافظة، ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط ونزح المياه بالنقاط الساخنة بالكورنيش وجميع أنحاء المدينة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، والأحياء للتعامل مع تداعيات النوة الحالية، وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتداعيات النوة.

وأكدت شركة صرف صحي الإسكندرية على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة علي مدار ٢٤ ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، وأنه يتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل على الشكاوي فور ورودها.