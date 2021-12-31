السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا السبت (فقط) الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً السبت. 
وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيء.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك  إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة لسقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع نوة رأس السنة التي تجتاح المحافظة، ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط ونزح المياه بالنقاط الساخنة بالكورنيش وجميع أنحاء المدينة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، والأحياء للتعامل مع تداعيات النوة الحالية، وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتداعيات النوة.

وأكدت شركة صرف صحي الإسكندرية على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة علي مدار ٢٤ ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، وأنه يتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل على الشكاوي فور ورودها.

الإسكندرية تعطيل الدراسة غد ا الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السيء الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

مركز القلب فى أسوان ينفى وفاة مجدى يعقوب

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

استمرار تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

حلقة محمد صلاح| مواعيد برنامج صاحبة السعادة والتردد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال