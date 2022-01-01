محافظ المنيا يتفقد إجراءات التأمين حول عدد من الكنائس (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من الكنائس والمطرانيات، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية، حيث تفقد المحافظ المحيط الأمني لعدد من الكنائس والمطرانيات شملت مطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية الأقباط الأرثوذوكس، وذلك بمدينة المنيا، بالإضافة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالمنيا الجديدة.

هنأ المحافظ أبناء المحافظة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به قوات الشرطة، في تأمين المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة، ووجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ورفع وإزالة أيي إشغالات، ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية، مؤكدًا على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، مع التعاون مع الكنيسة.

وأكد المحافظ أن العام الجديد يشهد مزيدًا من التنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الخطوات التنفيذية نحو الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ورفع اسم مصر عاليًا فى كافة المجالات.

وخلال جولته تابع المحافظ أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة المنيا، والتي تتم من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهًا تعليماته لكافة الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة.