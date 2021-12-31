السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

وجّه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد. 


وأكد، في بيان، على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم، وتوافر جميع الأمصال، والتأكد من أرصدة الاكسجين ومنع الإجازات وبدل الراحات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من الفنادق والمنتجعات السياحية والمحلات والمطاعم والمخابز والمجازر، وثلاجات حفظ الأغذية. 


وناشد، وكيل صحة مطروح، المواطنين بضرورة تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات  في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وغيرها من الأماكن المغلقه، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذ لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

محافظ مطروح وكيل وزارة الصحة رأس السنة الميلادية احتفالات رأس السنة مواجهة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

مركز القلب فى أسوان ينفى وفاة مجدى يعقوب

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

استمرار تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

حلقة محمد صلاح| مواعيد برنامج صاحبة السعادة والتردد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال