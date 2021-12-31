صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وجّه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد.



وأكد، في بيان، على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم، وتوافر جميع الأمصال، والتأكد من أرصدة الاكسجين ومنع الإجازات وبدل الراحات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من الفنادق والمنتجعات السياحية والمحلات والمطاعم والمخابز والمجازر، وثلاجات حفظ الأغذية.



وناشد، وكيل صحة مطروح، المواطنين بضرورة تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وغيرها من الأماكن المغلقه، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذ لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.